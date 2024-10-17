Vitória contará com Guarderia Náutica Municipal

A área onde embarcações ficam ancoradas na Praia da Guarderia, em Vitória, vai ganhar uma nova estrutura, composta por uma edificação e um pátio. O espaço, chamado de Guarderia Náutica Municipal, terá 1,4 mil m² e será construído na Praça dos Desejos, segundo a prefeitura de Vitória. Ainda, segundo informações da administração municipal, o local terá uma edificação e um pátio, com áreas cobertas e descobertas. "O projeto arquitetônico foi pensado para dialogar com a beleza e as cores do cenário praiano e esportivo local, valorizando o potencial turístico da região", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Forrechi -17-10-24.mp3