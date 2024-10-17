Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Vitória contará com Guarderia Náutica Municipal

Conheça os detalhes na entrevista com o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 out 2024 às 10:42
Projeto da nova guarderia na Praça dos Desejos
Projeto da nova guarderia na Praça dos Desejos Crédito: Divulgação
A área onde embarcações ficam ancoradas na Praia da Guarderia, em Vitória, vai ganhar uma nova estrutura, composta por uma edificação e um pátio. O espaço, chamado de Guarderia Náutica Municipal, terá 1,4 mil m² e será construído na Praça dos Desejos, segundo a prefeitura de Vitória. Ainda, segundo informações da administração municipal, o local terá uma edificação e um pátio, com áreas cobertas e descobertas. "O projeto arquitetônico foi pensado para dialogar com a beleza e as cores do cenário praiano e esportivo local, valorizando o potencial turístico da região", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Forrechi -17-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados