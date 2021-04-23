Vitória: condomínios que despejam esgoto na praia são identificados

O despejo de esgoto na Praia da Guarderia, em Vitória, fez com que o local fosse classificado como "irregular" para os banhistas por muito tempo. Em entrevista nesta sexta-feira (23) à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, explicou que para acabar com o despejo de esgoto de forma irregular na rede pluvial, estão sendo feitas obras no local para melhorar a balneabilidade da praia, assim como a identificação dos condomínios na região que não tinham ligação com a rede de esgoto.

Pazolini relata que já foram feitas mais de 50 vistorias, percorrendo todo o bairro, para identificar quais imóveis despejavam esgoto de forma irregular na rede pluvial de drenagem. Na pesquisa, foi constatado que sete condomínios estavam fazendo o despejo. "Todos eles foram notificados e fizeram adequações. Além da notificação, também fizemos adequação da rede e, a partir de agora, teremos a ligação da rede de drenagem à rede de esgoto, ou seja, se ainda tiver esse despejo de esgoto, ele não chegará à praia", garantiu o prefeito.