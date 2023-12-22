Vitória: concurso para magistério, contratação de médicos e Carnaval com Desfile das Campeãs

Os prefeitos da Grande Vitória participaram, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta sexta-feira (22), o entrevistado é o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Pazolini é formado em Direito e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública. Atuou como Delegado de Polícia Civil. Em 2015, assumiu a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Em 2018 foi eleito deputado estadual. Em 2020, eleito prefeito da capital. Em entrevista à CBN Vitória, ele traz detalhes do trabalho à frente do Executivo municipal e as prioridades da gestão para 2024. Entre as novidades para o próximo ano, Pazolini anunciou concurso para a Educação e contratação de médicos neurologistas e psiquiatras para a saúde.