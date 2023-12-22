Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vitória: concurso para magistério, contratação de médicos e Carnaval com Desfile das Campeãs
Perspectivas 2024

Vitória: concurso para magistério, contratação de médicos e Carnaval com Desfile das Campeãs

Estas são algumas das novidades para a Capital no próximo ano, segundo o prefeito Lorenzo Pazolini

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 dez 2023 às 11:24
Lorenzo Pazolini
O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini durante anúncio de mais escolas de tempo integral Crédito: Carlos Alberto Silva
Os prefeitos da Grande Vitória participaram, ao longo desta semana, de uma série de entrevistas promovida por CBN Vitória e A Gazeta. Nesta sexta-feira (22), o entrevistado é o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Pazolini é formado em Direito e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública. Atuou como Delegado de Polícia Civil. Em 2015, assumiu a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Em 2018 foi eleito deputado estadual. Em 2020, eleito prefeito da capital. Em entrevista à CBN Vitória, ele traz detalhes do trabalho à frente do Executivo municipal e as prioridades da gestão para 2024. Entre as novidades para o próximo ano, Pazolini anunciou concurso para a Educação e contratação de médicos neurologistas e psiquiatras para a saúde. 
 "Nós autorizamos a contratação da FGV [Fundação Getúlio Vargas] pra iniciarmos o concurso do magistério em 2024. O objetivo é selecionar e contratar novos profissionais. No mínimo serão 100 vagas", explica. Nesta entrevista o prefeito também anunciou que Alemão do Forró será atração musical na festa da virada do révillon em Vitória e revelou que no próximo ano haverá Desfile das Campeãs do Carnaval de Vitória. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolin - 22-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados