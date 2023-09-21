Vitória chegará a sensação térmica de 40 graus no fim de semana

A última semana do inverno de 2023 será de intensa "onda" de calor se espalhando pelo Brasil. Todas as regiões do Brasil serão afetadas por essas temperaturas. Para o Espírito Santo, segundo a Climatempo, a previsão para Vitória, no ápice do calor será entre 35 e 36 graus, com a sensação podendo bater 40 graus no domingo (24) e segunda-feira (25). "A sensação pode bater 40 graus. Tem bastante umidade por Vitória ainda. O ápice vai ser na segunda. E cai na terça-feira". As informações são da porta-voz da Climatempo, a meteorologista Maria Clara Sassaki.