Vitória celebra o 7 de Setembro com desfile das forças armadas, escolas e projetos sociais

Desfile-cívico do 7 de setembro no Centro de Vitória, em 2024 Crédito: Ricardo Medeiros

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Vitória acontece neste domingo, a partir das 9h, no Centro da cidade. A programação vai reunir forças armadas, polícias, escolas da Grande Vitória e instituições civis na celebração.

A estrutura contará com arquibancadas, palanque oficial, tendas para pessoas com deficiência, ambulâncias de prontidão e distribuição de água. Entre os participantes estão a Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além de projetos sociais como a APAE, escoteiros, bandas escolares e grupos que encerram o desfile com motos e carros antigos. Também haverá interdições no trânsito da região central, com apoio da Guarda Municipal e do Batalhão de Trânsito.

Para detalhar toda a organização do evento, os pontos de concentração, as medidas de segurança e o que o público pode esperar da solenidade, a CBN Vitória entrevista o Coronel Jocarly Martins de Aguiar Júnior, chefe da Casa Militar.

Ele vai explicar como será o desfile, quais instituições vão participar e quais cuidados foram planejados para garantir tranquilidade e acessibilidade a todos os presentes. Ouça a conversa completa!

