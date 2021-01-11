Vitória aponta estratégias no enfrentamento à pandemia

Novos gestores municipais já se preparam para enfrentar a pandemia de Covid-19. Com muitos desafios pela frente, todos se concentram nas orientações dos governos estadual e federal quanto à vacinação que se aproxima. Na Capital, Thais Cohen, Secretária Municipal de Saúde, em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (11), fala da realidade da cidade e afirma que a capacidade de atendimento à população é a maior preocupação, principalmente com a grande interação entre a população durante as festas do final de 2020. Confira!
Trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígenas serão os grupos que poderão ser imunizados com a vacina de prevenção ao novo coronavírus. Na última semana, as prefeituras participaram de um encontro virtual com o governador Renato Casagrande num esforço conjunto para tratar de ações de combate à doença.