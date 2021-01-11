Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Vitória aponta estratégias no enfrentamento à pandemia

Thais Cohen, Secretária de Saúde de Vitória, afirma que a capacidade de atendimento é a maior preocupação, principalmente com a grande interação entre a população durante as festas do final de 2020

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:57

Publicado em 

11 jan 2021 às 13:57
Novos gestores municipais já se preparam para enfrentar a pandemia de Covid-19. Com muitos desafios pela frente, todos se concentram nas orientações dos governos estadual e federal quanto à vacinação que se aproxima. Na Capital, Thais Cohen, Secretária Municipal de Saúde, em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (11), fala da realidade da cidade e afirma que a capacidade de atendimento à população é a maior preocupação, principalmente com a grande interação entre a população durante as festas do final de 2020. Confira!
Trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígenas serão os grupos que poderão ser imunizados com a vacina de prevenção ao novo coronavírus. Na última semana, as prefeituras participaram de um encontro virtual com o governador Renato Casagrande num esforço conjunto para tratar de ações de combate à doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados