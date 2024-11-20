Vitória amplia acolhimento de animais em situação de risco ou vítimas de maus-tratos

Na última semana, a prefeitura de Vitória assinou um novo contrato para o Pata Vix, um programa voltado ao acolhimento e tratamento de animais domésticos em situação de risco ou vítimas de maus-tratos. Instituído pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o programa visa também reabilitar animais para adoção responsável. O novo contrato amplia os serviços já oferecidos, com o aumento das diárias de guarda, inclusão de atendimentos para enfermidades graves e novos exames. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger detalha as mudanças. Ouça a conversa completa!