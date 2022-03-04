Vitória abre processo contra Cesan por falta d'água e multa pode passar dos R$ 12 milhões

Caminhão pipa em São Pedro. Crédito: Naiara Arpini

A Prefeitura de Vitória anunciou nesta quinta-feira (03) que instaurou processo administrativo, por meio do Procon municipal, contra a Cesan, por conta do desabastecimento de água que tem afetado o município. A municipalidade alega que se trata, na verdade, de um problema crônico, o qual acumula reclamações por falta de continuidade no fornecimento há mais de 120 dias. O Procon Vitória notificou a Cesan para comparecimento em audiência, que ocorrerá na próxima segunda-feira (07), às 10h. Em entrevista nesta sexta-feira (04), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini disse que a situação se agravou nos últimos dias na região da Grande São Pedro. Pazolini defende uma auditoria independente para apontar quais são as verdadeiras causas do problema. Multas milionárias podem ser aplicadas à Cesan. No caso do procedimento aberto no Procon Municipal, a multa estimada pela suspensão do abastecimento pode chegar a R$ 12 milhões de reais. Já em relação ao contrato existente entre a Cesan e a PMV, a multa pode atingir até 1% do faturamento da concessionária de água.

Lorenzo Pazolini afirmou que, além do processo instaurado, gostaria de entender a razão da desigualdade geográfica no desabastecimento, tendo em vista que as áreas de maior vulnerabilidade social sofrem mais com o desabastecimento do que os outros bairros. O Procon de Vitória já solicitou à Cesan para que suspenda a cobrança do serviço durante o período em que ele não estiver funcionando normalmente. O contrato entre a gestão municipal e a empresa prevê uma série de punições em caso de descumprimento do que foi acordado.

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O diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Pablo Andreão, admitiu nesta sexta-feira (04) que a concessionária ainda recebe reclamações de moradores, mas que o número é muito menor do que nos últimos dias, o que na opinião dele, mostra que o problema no fornecimento de água está sendo resolvido. Andreão explicou que moradias da região da Grande São Pedro com até três pavimentos estão recebendo água. Já as mais altas ainda enfrentam dificuldade no bombeamento.

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