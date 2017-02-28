Vitória abre mais um local de vacinação nesta quarta-feira (1°)

O personal trainer Patrick Lethieri Schuckert, 31 anos, começou a passar mal no Espírito Santo e morreu em João Pessoa, na Paraíba. Ele é a primeira vítima da febre amarela confirmada em Vitória. Como a vítima era moradora de Jardim da Penha, a gerente de Vigilância em Saúde da Capital, Arlete Dutra, afirma que a Igreja Evangélica Batista no bairro estará aberta para a vacinação de seus moradores com profissionais da prefeitura. Confira.

Your browser does not support the audio element. Entrevista CBN Vitória com Patrícia Vallim - Arlete Dutra - 28-02-17

Patrick Lethieri Schuckert teria sido picado pelo mosquito transmissor da doença, em Domingos Martins, segundo o médico e primo do personal, João Vitor Scardini. A secretária de Comunicação da Prefeitura de Vitória, Margô Devos, também confirma a informação. Mas o diretor de marketing da Associação Turística de Pedra Azul repudia a informação de que o professor teria sido picado na região na Região Serrana.

Mais doses depois do carnaval

Na última quinta-feira (23), o Ministério da Saúde liberou mais 1 milhão de doses para o Espírito Santo, totalizando 3.650.000 doses. O objetivo é vacinar toda a população que tem interesse em se imunizar contra a febre amarela, sempre levando em conta as contraindicações, diz a Sesa. Essas novas doses devem começar a chegar após o Carnaval. Segundo a secretaria, há vacina disponível em todos os municípios capixabas.