Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SAÚDE

Vitória abre mais um local de vacinação nesta quarta-feira (1°)

A Igreja Batista de Jardim da Penha, bairro da vítima, estará aberta de 8h às 16h

Publicado em 28 de Fevereiro de 2017 às 16:20

Publicado em 

28 fev 2017 às 16:20
O personal trainer Patrick Lethieri Schuckert, 31 anos, começou a passar mal no Espírito Santo e morreu em João Pessoa, na Paraíba. Ele é a primeira vítima da febre amarela confirmada em Vitória. Como a vítima era moradora de Jardim da Penha, a gerente de Vigilância em Saúde da Capital, Arlete Dutra, afirma que a Igreja Evangélica Batista no bairro estará aberta para a vacinação de seus moradores com profissionais da prefeitura. Confira.
Entrevista CBN Vitória com Patrícia Vallim - Arlete Dutra - 28-02-17
Patrick Lethieri Schuckert teria sido picado pelo mosquito transmissor da doença, em Domingos Martins, segundo o médico e primo do personal, João Vitor Scardini. A secretária de Comunicação da Prefeitura de Vitória, Margô Devos, também confirma a informação. Mas o diretor de marketing da Associação Turística de Pedra Azul repudia a informação de que o professor teria sido picado na região na Região Serrana.
Mais doses depois do carnaval
Na última quinta-feira (23), o Ministério da Saúde liberou mais 1 milhão de doses para o Espírito Santo, totalizando 3.650.000 doses. O objetivo é vacinar toda a população que tem interesse em se imunizar contra a febre amarela, sempre levando em conta as contraindicações, diz a Sesa. Essas novas doses devem começar a chegar após o Carnaval. Segundo a secretaria, há vacina disponível em todos os municípios capixabas.
Para ampliar a cobertura, os municípios que compõem a Grande Vitória – Cariacica, Fundão, Vila Velha, Vitória e Serra – estão realizando mutirão de vacinação. Também está previsto para o dia 11 de março, sábado, o Dia D de Vacinação contra a Febre Amarela. A decisão foi tomada em reunião da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com as secretarias municipais de saúde desses municípios. Os mutirões contarão com a parceria de militares do Corpo de Bombeiros, mas são os próprios municípios que vão organizar os locais de vacinação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados