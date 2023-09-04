Vitória 472 anos: espetáculo homenageia pontos turísticos e culturais da cidade

Abrindo a semana de comemorações! Em homenagem aos 472 anos de Vitória, um espetáculo no Centro da cidade vai homenagear os pontos turísticos, a cultura e a gastronomia da capital do Espírito Santo. Através de canções, danças e contação de histórias, centenas de crianças e adolescentes se concentrarão na Escadaria São Diogo, na Praça Costa Pereira, no Centro, nesta terça-feira (5), a partir das 18 horas. A data foi escolhida para que a capital receba um verdadeiro "Presente para Vitória", nome da ação da Associação Alef Bet em parceria com a administração municipal. O espetáculo contará também com apresentações da Orquestra de Cordas da Fafi e da Banda Júnior da Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, a Coordenadora de Projetos da Associação Alef Bet, Vanessa Abreu de Souza, explica os detalhes da iniciativa.