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Capital

Vitória 472 anos: espetáculo homenageia pontos turísticos e culturais da cidade

Centenas de crianças e adolescentes se concentrarão na Escadaria São Diogo, na Praça Costa Pereira, no Centro, nesta terça-feira (5), a partir das 18 horas

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 set 2023 às 11:39
A ação consiste em uma apresentação do coral do projeto
A ação consiste em uma apresentação do coral do projeto "Música e Artes na Capital", da Alef Bet. Crédito: Divulgação
Abrindo a semana de comemorações! Em homenagem aos 472 anos de Vitória, um espetáculo no Centro da cidade vai homenagear os pontos turísticos, a cultura e a gastronomia da capital do Espírito Santo. Através de canções, danças e contação de histórias, centenas de crianças e adolescentes se concentrarão na Escadaria São Diogo, na Praça Costa Pereira, no Centro, nesta terça-feira (5), a partir das 18 horas. A data foi escolhida para que a capital receba um verdadeiro "Presente para Vitória", nome da ação da Associação Alef Bet em parceria com a administração municipal. O espetáculo contará também com apresentações da Orquestra de Cordas da Fafi e da Banda Júnior da Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, a Coordenadora de Projetos da Associação Alef Bet, Vanessa Abreu de Souza, explica os detalhes da iniciativa. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Vanessa Abreu de Souza - 04-09-23.mp3

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