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CHUVA EM VITÓRIA

Vitória: 31 desalojados, 11 desabrigados e nove casas interditadas

Os bairros mais afetados ainda são Santa Teresa, Forte São João, Jaburu e Morro do Quadro

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 13:04

Publicado em 

10 nov 2018 às 13:04
Em Vitória, tempo melhorou neste sábado (10). Boa parte da manhã foi sem chuva. Mas, segundo o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, está prevista mais chuva na próxima semana, a partir de quinta-feira, dia 15. Segundo Jantorno, nos últimos quatro dias, foram mais de 220 mm de chuva que resultaram no encharcamento do solo e no deslizamento de terra em alguns bairros. Ao todo, 31 pessoas estão desalojadas, onze estão desabrigadas e nove casas foram interditadas. Os bairros mais afetados são Santa Teresa, Forte São João, Jaburu e Morro do Quadro. Com a estiagem, a Defesa Civil está colocando lonas nas encostas para impermeabilizar o solo. Em caso de risco, a população pode e deve ligar para o número da Defesa Civil de Vitória: 98818 4438. Para o solo secar, segundo Jantorno, são necessários cerca de 10 dias. Ouça mais na entrevista ao programa CBN Vitória.
Entrevista - Patricia Vallim - Jonathan Jantorno - 10-11-18

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