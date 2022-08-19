Vitória: 10% das antenas já terão sinal 5G a partir da próxima segunda (22)

O sinal da internet móvel 5G será liberado em Vitória a partir da próxima segunda-feira (22) para as operadoras Claro, Tim e Vivo. A confirmação é da Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel). O sistema também vai ser ativado no Rio de Janeiro, Florianópolis e Palmas no mesmo dia. Atualmente, oito cidades oferecem a tecnologia 5G. Poderão ser ativadas estações na faixa de 3,5 GHz. As três operadoras nacionais, Vivo, Tim e Claro, possuem obrigação de ativarem uma estação a cada 100 mil habitantes até 29 de setembro nessas cidades. Já possuem estações de 5G em operação as cidades de Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Porto Alegre/RS, Salvador/BA e São Paulo. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Outorgas da Anatel, Vinícius Caram, esclarece as dúvidas sobre o assunto. Ouça a conversa completa!