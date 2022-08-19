Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vitória: 10% das antenas já terão sinal 5G a partir da próxima segunda (22)
Tecnologia

Vitória: 10% das antenas já terão sinal 5G a partir da próxima segunda (22)

Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Outorgas da Anatel, Vinícius Caram, esclarece as dúvidas sobre o assunto

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2022 às 10:47
5G
5G Crédito: Pixabay
O sinal da internet móvel 5G será liberado em Vitória a partir da próxima segunda-feira (22) para as operadoras Claro, Tim e Vivo. A confirmação é da Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel). O sistema também vai ser ativado no Rio de Janeiro, Florianópolis e Palmas no mesmo dia. Atualmente, oito cidades oferecem a tecnologia 5G. Poderão ser ativadas estações na faixa de 3,5 GHz. As três operadoras nacionais, Vivo, Tim e Claro, possuem obrigação de ativarem uma estação a cada 100 mil habitantes até 29 de setembro nessas cidades. Já possuem estações de 5G em operação as cidades de Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Porto Alegre/RS, Salvador/BA e São Paulo. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente de Outorgas da Anatel, Vinícius Caram, esclarece as dúvidas sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Vinícius Caram - 19-08-22
Segundo Caram, já na próxima segunda-feira (22), das 210 estações de 4G espalhadas por Vitória, 10% delas já estarão disponibilizando o sinal 5G. 
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF. É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. 
Mapeamento aponta local de instalação de antenas 5G na Grande Vitória
Mapeamento aponta local de instalação de antenas 5G na Grande Vitória Crédito: Anatel/Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados