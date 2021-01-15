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Vitória: "Não temos condição para retomar presencial", diz secretária

A entrevistada é a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 12:05

Publicado em 

15 jan 2021 às 12:05
O assunto é educação! Crédito: Fernando Madeira
O retorno das aulas das escolas municipais de Vitória, programado para 5 de fevereiro, não vai se dar de forma presencial. É o que afirmou a secretária municipal de Educação da capital, Juliana Rohsner, em entrevista à CBN Vitória. De acordo com Roshner, as escolas ainda dependem de estruturação para garantir a biossegurança e os professores precisam de treinamento. "Não temos condição de retomar presencialmente", disse. Ouça a entrevista:
Entrevista - Patricia Vallim - Juliana Rohsner - 15-01-21.mp3

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