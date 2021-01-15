Vitória: "Não temos condição para retomar presencial", diz secretária

O retorno das aulas das escolas municipais de Vitória, programado para 5 de fevereiro, não vai se dar de forma presencial. É o que afirmou a secretária municipal de Educação da capital, Juliana Rohsner, em entrevista à CBN Vitória. De acordo com Roshner, as escolas ainda dependem de estruturação para garantir a biossegurança e os professores precisam de treinamento. "Não temos condição de retomar presencialmente", disse. Ouça a entrevista: