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Violência sexual

Vítimas abusadas dentro de casa: mais de 60% são menores de idade no ES

Ouça entrevista com a médica-legista, Laís Coimbra Carvalho, que é chefe do Departamento Psicossocial  do IML de Vitória

Publicado em 25 de Agosto de 2025 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 ago 2025 às 10:50
Campanha
Campanha "Sinal Vermelho" no combate à violência doméstica Crédito: Divulgação
Um levantamento sobre o perfil das mulheres atendidas no "Espaço Lilás" em casos de suspeita de violência sexual no Espírito Santo aponta que 69% das mulheres examinadas, por meio do Departamento Psicossocial (DEPSIC) do Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, são crianças e adolescentes (0 a 17 anos). O trabalho é da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. Entre 2019 e 2024, o "Espaço Lilás" realizou 6.530 exames de Sexologia Forense. A maior parte das vítimas atendidas era do sexo feminino: 82% (5.351). Dentro desse grupo, 69% (4.252) eram meninas menores de idade. A média anual da unidade é de aproximadamente 1.100 exames por ano. Ainda no retrato dessa violência é revelado que as vítimas são abusadas dentro de casa, por familiares ou conhecidos. A Polícia atende a 40% das vítimas. Isso porque 60% dos casos ainda são subnotificados. Em entrevista à CBN Vitória, a médica-legista Laís Coimbra Carvalho, chefe do Departamento Psicossocial do Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Laís Coimbra Carvalho -25-08-25.mp3

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