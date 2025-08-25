Vítimas abusadas dentro de casa: mais de 60% são menores de idade no ES

Um levantamento sobre o perfil das mulheres atendidas no "Espaço Lilás" em casos de suspeita de violência sexual no Espírito Santo aponta que 69% das mulheres examinadas, por meio do Departamento Psicossocial (DEPSIC) do Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, são crianças e adolescentes (0 a 17 anos). O trabalho é da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. Entre 2019 e 2024, o "Espaço Lilás" realizou 6.530 exames de Sexologia Forense. A maior parte das vítimas atendidas era do sexo feminino: 82% (5.351). Dentro desse grupo, 69% (4.252) eram meninas menores de idade. A média anual da unidade é de aproximadamente 1.100 exames por ano. Ainda no retrato dessa violência é revelado que as vítimas são abusadas dentro de casa, por familiares ou conhecidos. A Polícia atende a 40% das vítimas. Isso porque 60% dos casos ainda são subnotificados. Em entrevista à CBN Vitória, a médica-legista Laís Coimbra Carvalho, chefe do Departamento Psicossocial do Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!