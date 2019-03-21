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SEQUESTRO COM MORTE

Vítima de sequestro morre após perseguição policial em Fundão

O delegado Rodrigo Peçanha, fala do sequestro e como o bandido rendeu o jovem e a namorada, com uma imitação de arma de fogo

Publicado em 21 de Março de 2019 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mar 2019 às 12:10
Uma pessoa morreu após ser sequestrada em Aracruz, na noite desta quarta-feira (20). Segundo o delegado da delegacia Patrimonial de Aracruz, Rodrigo Peçanha, o jovem, por volta as 22h30 buscou a namorada no trabalho e quando se dirigia para deixa-la em casa foi abordado pelos assaltantes. O casal acabou sendo rendido e mantido refém durante toda a madrugada enquanto que um dos ladrões tentava extorquir dinheiro da família do jovem como resgate. 
A polícia foi acionada para uma ocorrência de roubo de veículo e iniciou uma perseguição. O sequestrador que dirigia o veículo onde estavam as vítimas acabou perdendo o controle na fuga e se envolveu em um acidente na BR 101, já em Fundão. Neste acidente o jovem sequestrado, identificado como Vinícius Vieira dos Santos, acabou morrendo. A namorada dele teve ferimentos leves. O sequestrador foi preso, conforme detalha em entrevista à CBN Vitória, o delegado Rodrigo Peçanha. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Del. Rodrigo Peçanha - 21-03-19

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