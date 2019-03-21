Vítima de sequestro morre após perseguição policial em Fundão

Uma pessoa morreu após ser sequestrada em Aracruz, na noite desta quarta-feira (20). Segundo o delegado da delegacia Patrimonial de Aracruz, Rodrigo Peçanha, o jovem, por volta as 22h30 buscou a namorada no trabalho e quando se dirigia para deixa-la em casa foi abordado pelos assaltantes. O casal acabou sendo rendido e mantido refém durante toda a madrugada enquanto que um dos ladrões tentava extorquir dinheiro da família do jovem como resgate.
A polícia foi acionada para uma ocorrência de roubo de veículo e iniciou uma perseguição. O sequestrador que dirigia o veículo onde estavam as vítimas acabou perdendo o controle na fuga e se envolveu em um acidente na BR 101, já em Fundão. Neste acidente o jovem sequestrado, identificado como Vinícius Vieira dos Santos, acabou morrendo. A namorada dele teve ferimentos leves. O sequestrador foi preso, conforme detalha em entrevista à CBN Vitória, o delegado Rodrigo Peçanha.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Del. Rodrigo Peçanha - 21-03-19