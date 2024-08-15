Vital 2024: mudanças no trânsito e segurança nas imediações do Sambão do Povo

Vital 2024 promete agitar a capital capixaba com grandes nomes do axé Crédito: Divulgação

O Vital, maior carnaval fora de época do Espírito Santo e da região Sudeste, começa nesta sexta-feira (16) e promete agitar o final de semana em Vitória. Para garantir que os foliões curtam o evento com tranquilidade, as imediações do Sambão do Povo contarão com alterações no trânsito e reforço na segurança. Algumas vias da região serão interditadas e outras terão o sentido alterado. Entre as principais alterações, a primeira intervenção já começou na última terça-feira (13). A Avenida Dário Lourenço de Souza (Sambão do Povo), em Mário Cypreste, foi fechada e ficará totalmente interditada até domingo (18). Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (Goft) de Vitória, Marcelo Paraguassu Pires, detalha as mudanças. Ouça a conversa completa!

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- A primeira intervenção começou na última terça-feira (13). A Avenida Dário Lourenço de Souza (Sambão do Povo), em Mário Cypreste, foi fechada e ficará totalmente interditada até domingo (18)

- Os motoristas que seguem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão bloqueio próximo ao Teatro Carmélia. Os condutores poderão seguir pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros que dá acesso à via principal da região, a Avenida Santo Antônio

- Já no sentido contrário, Santo Antônio-Centro, o bloqueio da Avenida Dário Lourenço de Souza começa na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. O fluxo de veículo será destinado para a Rua Dom Benedito, que também desemboca na Avenida Santo Antônio. Os acessos acessos e saídas da Avenida Santo Antônio

- Na sexta-feira (16), a partir das 17h, até às 7h do domingo (18), a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, na altura do Teatro Carmélia, terá mão única no sentido Praça de Caratoíra. Avenida Santo Antônio tem que seguir pela Avenida Duarte Lemos, nas proximidades do Parque Moscoso.

- Também haverá interdição total da Rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli). Vale lembrar, que os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado.