Vital 2023: mudanças no trânsito nas imediações do Sambão do Povo

Data: 15/11/2004 - ES - Vitória - Foliões do bloco Pica Pau brincando o último dia do Vital, no corredor da folia, localizado na Avenida Dante Michelini, em Camburi. Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - Jornal A Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

Com a realização do Vital nesta sexta-feira (15) e sábado (16), a prefeitura de Vitória anunciou alteração no trânsito e reforço na segurança. Segundo informa a administração municipal, a Guarda Civil de Vitória organizou operações de reforço de efetivo para patrulhamento e manutenção das mudanças no trânsito com interdições que vão durar até o domingo (17). Em entrevista à CBN Vitória, o Gerente de Operações e Fiscalizações de Trânsito, Brunno Xavier, detalha as mudanças e orientações.

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Confira as interdições:

- Até o dia 17 de setembro (terça-feira a domingo): interdição total da Av. Dário Lourenço de Souza (Sambão do Povo), Bairro Mário Cypreste, Vitória

Os motoristas que seguem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão bloqueio na Av. Dário Lourenço de Souza, próximo ao Teatro Carmélia. Os motoristas poderão seguir pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros que dá acesso à via principal da região, a Av. Santo Antônio

- Já no sentido contrário, Santo Antônio-Centro, o bloqueio da Av. Dário Lourenço de Souza começa na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. O fluxo de veículo será destinado para a Rua Dom Benedito, que também desemboca na Avenida Santo Antônio.

- No dia 15 (sexta-feira), às 17h, até o dia 17 (domingo), às 7 horas, além da interdição relativa à Av. Dário Lourenço de Souza (Sambão do Povo), outras vias sofrerão alterações nos bairros Mário Cypreste

- A Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, onde fica o Teatro Carmélia, será de mão única no sentido Praça de Caratoíra

- Devido à obras, a Av. Antônio Pinto de Aguiar, em Mário Cypreste, será totalmente interditada (a rua faz esquina com a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros)

- Também haverá interdição total da Rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli).

- Vale lembrar, que os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. Todas as interdições serão acompanhadas por agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória, dando para dar fluidez à circulação de veículos

- Porém, a orientação é sempre válida: evite ir com veículo. Prefira vans, coletivos e veículos de aplicativos para evitar aproveitar o evento sem preocupação

- A segurança dentro do evento é de responsabilidade da empresa realizadora do Vital 2023. No entanto, para atender ao redor da região onde a festa acontece, a Gerência de Proteção Comunitária (GPC) da Guarda de Vitória montou planejamento de reforço de efetivo e pontos estratégicos de atuação para dar tranquilidade aos foliões e colaboradores nos dias do evento.