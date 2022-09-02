Vital 2022: 40 mil pessoas são esperadas na retomada do evento

Começou a contagem regressiva para o Vital! A edição 2022 de um dos maiores carnavais fora de época do país, volta a acontecer após um hiato de 16 anos. Agora, no Sambão do Povo, em Vitória. A festa será realizada nos dias 16 e 17 de setembro. A retomada será diferente do que ocorreu de 1994 a 2006. Desta vez, o destaque não será apenas para os blocos, mas também os camarotes, que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital. Na sexta-feira (16), a festa acontece nos camarotes com suas atrações exclusivas e também no Bloco do Vital, com o cantor Léo Santana e a Timbalada. No sábado (17), a festa, que começará às 16h, também terá os camarotes e o Bloco do Vital. Em entrevista à CBN Vitória, Pablo Pacheco, da organização do Vital, fala sobre como será a festa.