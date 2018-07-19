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ENTREVISTA

Vistoria em prédios deve analisar estrutura da cobertura à garagem

A finalidade é que após a vistoria seja apresentado um laudo técnico e feito um plano de manutenção

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 14:26

Publicado em 

19 jul 2018 às 14:26
Esta quinta-feira, 19 de julho, marca dois anos do desabamento da área de lazer do edifício Grand Parc, na Enseada do Suá, em Vitória. Desde o acidente, houve a preocupação sobre como identificar possíveis problemas com as estruturas das construções. Em entrevista ao programa CBN Vitória, Fernando Antonio Gianordoli Teixeira, engenheiro especialista em perícias de Engenharia, explica que essas avaliações são chamadas de inspeção predial ou vistoria técnica.
"A inspeção é uma vistoria técnica que visa avaliar as condições físicas e prevenir possíveis incidentes em construções. É um check-up da edificação que avalia todos os sistemas construtivos, começando pela cobertura, indo aos pavimentos até a garagem", explicou.
A finalidade é que após a vistoria seja apresentado um laudo técnico e feito um plano de manutenção - uma grande ferramenta para o síndico administrar o seu condomínio e evitar futuros problemas. "Para a segurança do condomínio, é importante fazer testes após a entrega da construtora, após cinco anos de uso e posteriormente para auxiliar o síndico", destacou ao falar também sobre o acompanhamento das obras.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Fernando Antonio Gianordoli Teixeira - 19-07-18
Fatores que devemos ficar atentos
As manifestações mais significativas podem ser classificadas, pra fins de identificação, em três grandes grupos:
1) infiltrações;
2) fissuras, trincas e rachaduras;
3) descolamento de revestimentos.

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