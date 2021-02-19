Virologista explica diferença entre as variantes do coronavírus

Pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que os exames coletados de pessoas com Covid-19 no Espírito Santo já registraram cinco variantes diferentes de coronavírus. Chamada de variante brasileira, a linhagem P1, foi descoberta pela primeira vez em Manaus, no Amazonas, e também foi encontrada no Espírito Santo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a P1 foi identificada apenas em pacientes oriundos de Manaus, que passaram por tratamento em hospitais do Espírito Santo. Já a variante P2 também foi detectada em um paciente de Manaus e um funcionário do Hospital Jayme Santos Neves. As outras três variantes registradas são: a B.40, identificada nos primeiros pacientes do Estado, antes da transmissão chegar em estágio comunitário; e as B.1.1.33 e B.1.1.28, mutações do vírus que circulam no Brasil desde março de 2020 e são as que predominam no país. Sobre este assunto, vamos conversar com Edson Delatorre. Ele é professor do Departamento de Biologia da Ufes e doutor em Virologia pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Acompanhe! O professor também explica o uso correto das máscaras e a necessidade ou não de usar os modelos N95 e PFF2.