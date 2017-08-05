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Virologista alerta para a circulação do vírus da febre oropouche

Transmitido por um mosquito, ele causa sintomas muito parecidos com os de doenças como dengue, zika e febre chikungunya, e pode evoluir para meningite

Publicado em 05 de Agosto de 2017 às 12:32

Publicado em 

05 ago 2017 às 12:32
O Departamento de Virologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto (SP) alerta para a circulação do vírus da febre oropouche nas cidades brasileiras. Transmitido por um mosquito, ele causa sintomas muito parecidos com os de doenças como dengue, zika e febre chikungunya, e pode evoluir para meningite.
E numa entrevista concedida ao jornalista John Gomes o virologista da USP, Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, explica, em detalhes, sobre a transmissão desse mosquito e o seu risco de proliferar pelas cidades brasileiras. Acompanhe!
Entrevista - John Gomes - Dr Luiz Tadeu Moraes - 9.54s - 05-08-17

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