Virada de ano: o que pode e o que não pode nas praias de Vila Velha

Queima de fogos em Vila Velha no Réveillon 2022 Crédito: Adessandro Reis/Divulgação PMVV

A virada de ano no município de Vila Velha vai contar com 14 pontos de fogos de artifícios. Serão 10 balsas, sendo cinco fundeadas entre a Praia da Costa e Praia de Itapuã (da rua Lúcio Bacelar à rua Santa Catarina) e outras cinco na Praia de Itaparica (do Bob's à Praça dos Ciclistas). Todas as balsas vão ficar a uma distância de 400 metros da faixa de areia, com a queima de fogos de aproximadamente 15 minutos. Outros quatro pontos de queimas de fogos serão em Ponta da Fruta (Praia da Baleia), Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu. Nesses locais, os artefatos pirotécnicos estarão em terra, com duração de oito minutos de detonações.

Por sua vez, informa a administração municipal, nesta virada de ano no espaço da orla, está proibida a instalação de grandes tendas e toldos, palco, tablados, banheiros químicos ou hidráulicos, cercamento de área, equipamentos de sonorização, iluminação, realização de shows, eventos e queimas de fogos em toda a extensão do calçadão e nos 32km da faixa litorânea da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, detalha as regras. Paulo Renato esclarece que "não é permitida a instalação de grandes estruturas loteando o espaço público para grandes eventos, impedindo o ir e vir das pessoas. O cidadão pode levar a sua cadeira de praia, pequenas mesas, coolers e outros utensílios de uso individual".

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AMBULANTES

Os ambulantes com autorização para trabalhar na orla podem utilizar até dez banquetas, sendo vedado o uso de mesas e cadeiras.

FISCALIZAÇÃO

A Guarda Municipal, Posturas e demais equipes competentes farão a fiscalização do cumprimento do que estabelece a portaria e demais legislações vigentes.

Os fogos terão o mínimo de ruído possível, para não estressar pessoas com autismo e animais domésticos. A queima vai se iniciar à meia-noite em ponto, comandada por um ponto estratégico central em terra, onde se utiliza uma tecnologia moderna via GPS, que monitora e aciona cada uma das 10 balsas à distância.