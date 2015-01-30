Violência: três cidades da Grande Vitória entre as 10 mais perigosas para os adolescentes

Três municípios que fazem parte da Grande Vitória estão entre os 10 locais mais perigosos para um adolescente viver no Brasil. Segundo o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), Cariacica apresenta o 2º maior número de vítimas assassinadas entre 12 e 18 anos. Serra ocupa o 3º lugar e Vila Velha o 10º. Os números foram divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e são relativos a 2012. O IHA estima o risco de adolescentes serem assassinados antes de completarem 19 anos.O estudo aponta um crescimento no número de homicídios de adolescentes no Brasil. Entre os Estados, o Espírito Santo apresentou o 4º maior índice. Ele foi o único da região sudeste a possuir índice maior que 4. Segundo a pesquisa, em um grupo de 1.000 adolescentes, 7,15 foram assassinados em 2012.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o mestre em Sociologia e professor do Centro de Ensino Superior de Vitória, Deivison Souza Cruz, analisa que os jovens estão vulneráveis por falhas em políticas públicas e por problemas no ensino nas escolas. Ouça o que ele diz na entrevista: