Violência sexual: casos de estupro de vulnerável crescem no ES

Divulgados na última quinta-feira (18), dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 revelaram que os casos de estupros contra meninas e mulheres cresceram em 9% no Espírito Santo. Em 2023, foram 1.489 denúncias registradas nos municípios capixabas, com destaque para Linhares, no Norte do Estado, que consta na lista das cidades com maior taxa de casos de estupro em todo o país. Quando o enfoque é nos casos de estupro de vulnerável, o crescimento é ainda maior: de 12%, em comparação com 2022, totalizando 1.100 registros. Em entrevista à CBN Vitória, a delegada adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Gabriella Zache, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!