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Violência sexual: casos de estupro de vulnerável crescem no ES

Linhares, no Norte, está entre as cidades com maior taxa de casos de estupro em todo o país

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 12:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jul 2024 às 12:08
Estupro de criança e adolescente
Estupro de criança e adolescente Crédito: Pixabay
Divulgados na última quinta-feira (18), dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 revelaram que os casos de estupros contra meninas e mulheres cresceram em 9% no Espírito Santo. Em 2023, foram 1.489 denúncias registradas nos municípios capixabas, com destaque para Linhares, no Norte do Estado, que consta na lista das cidades com maior taxa de casos de estupro em todo o país. Quando o enfoque é nos casos de estupro de vulnerável, o crescimento é ainda maior: de 12%, em comparação com 2022, totalizando 1.100 registros. Em entrevista à CBN Vitória, a delegada adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Gabriella Zache, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Gabriela Zache - 23-07-24

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