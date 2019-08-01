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Vila Velha: wi-fi de graça nas praias, praças e no Morro do Moreno

Essa é a intenção da Prefeitura ao abrir licitação há poucos dias para ofertar o serviço ainda este semestre. Serão mais de 200 pontos de WI-FI, todos devidamente identificados com uma placa, inclusive próximos às estações do Bike VV, facilitando o acesso dos usuários ao aplicativo de bicicletas compartilhadas

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 20:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 ago 2019 às 20:11
O Morro do Moreno, as praias, pracinhas, além dos principais pontos turísticos de Vila Velha terão internet grátis para a população. Essa é a intenção da Prefeitura Municipal ao abrir licitação (pregão eletrônico) há poucos dias para ofertar o serviço ainda este semestre. Serão mais de 200 pontos de WI-FI, todos devidamente identificados com uma placa, inclusive próximos às estações do Bike VV, facilitando o acesso dos usuários ao aplicativo de bicicletas compartilhadas. É sobre este assunto que a gente conversa, ao vivo, agora, com Rafael Gumiero, secretário municipal de Administração de Vila Velha. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rafael Gumiero - 01-08-19.mp3

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