Vila Velha: wi-fi de graça nas praias, praças e no Morro do Moreno

O Morro do Moreno, as praias, pracinhas, além dos principais pontos turísticos de Vila Velha terão internet grátis para a população. Essa é a intenção da Prefeitura Municipal ao abrir licitação (pregão eletrônico) há poucos dias para ofertar o serviço ainda este semestre. Serão mais de 200 pontos de WI-FI, todos devidamente identificados com uma placa, inclusive próximos às estações do Bike VV, facilitando o acesso dos usuários ao aplicativo de bicicletas compartilhadas. É sobre este assunto que a gente conversa, ao vivo, agora, com Rafael Gumiero, secretário municipal de Administração de Vila Velha. Confira!