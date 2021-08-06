Vila Velha vai usar fiscalização para coibir ocupação irregular de áreas na cidade

Vila Velha vai intensificar ações de fiscalização para coibir ocupações irregulares no município e vazios urbanos - terrenos que são deixados sem ocupação para especulação imobiliária. Áreas como a gleba de terra no bairro Normília da Cunha, a faixa de areia em Nova Ponta da Fruta e terrenos às margens da Rodovia do Sol, na área de Proteção Ambiental da Lagoa Grande, são alguns dos locais identificados como estratégicos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Milena Ferrari, afirmou que esse tipo de ocupação irregular fragmenta a cidade, gerando problemas que chegam desde a economia até a segurança pública. Ouça a entrevista completa: