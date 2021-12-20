Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vila Velha vai oferecer castração de cães e gatos; saiba como vai funcionar
Serviço

Vila Velha vai oferecer castração de cães e gatos; saiba como vai funcionar

Ouça entrevista com coordenador de Bem-estar Animal de Vila Velha, Celso Christo

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 dez 2021 às 12:28
Vitória abriu cadastro para castração de cães e gatos
Crédito: Pixabay
A prefeitura de Vila Velha lança nesta semana um programa operacional de controle animal, com o objetivo de garantir o controle populacional de cães e gatos no município. O programa atenderá inicialmente a população de baixa renda e os protetores de animais. Estão previstos quatro mil procedimentos por ano na cidade, como explica o coordenador de Bem-estar Animal de Vila Velha, Celso Christo. 
Ele explica que o objetivo é interromper a reprodução indiscriminada de cães e gatos, diminuindo a incidência de abandonos e transmissão de doenças, classificadas como zoonoses. "Por isso, este programa também é classificado como programa de Saúde Pública, dentro do novo Conceito Internacional que se chama 'Saúde Única' ou 'One Health'. Vamos estimular as pessoas de baixa renda e os protetores de animais a castrarem os animais, através do cadastro feito na Coordenação de Bem-Estar Animal", detalha.
Entrevista Fernanda Queiroz - Celso Christo -20-12-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Jr
Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama
Homem de 64 anos ficou gravemente ferido após acidente na BR 482 e foi socorrido, mas morreu no hospital
Motorista de 64 anos morre após acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados