Vila Velha vai oferecer castração de cães e gatos; saiba como vai funcionar

A prefeitura de Vila Velha lança nesta semana um programa operacional de controle animal, com o objetivo de garantir o controle populacional de cães e gatos no município. O programa atenderá inicialmente a população de baixa renda e os protetores de animais. Estão previstos quatro mil procedimentos por ano na cidade, como explica o coordenador de Bem-estar Animal de Vila Velha, Celso Christo.

Ele explica que o objetivo é interromper a reprodução indiscriminada de cães e gatos, diminuindo a incidência de abandonos e transmissão de doenças, classificadas como zoonoses. "Por isso, este programa também é classificado como programa de Saúde Pública, dentro do novo Conceito Internacional que se chama 'Saúde Única' ou 'One Health'. Vamos estimular as pessoas de baixa renda e os protetores de animais a castrarem os animais, através do cadastro feito na Coordenação de Bem-Estar Animal", detalha.