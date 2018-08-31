Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Vila Velha vai fazer supressão de árvores no Convento da Penha

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 18:49

Publicado em 

31 ago 2018 às 18:49
A partir do mês de setembro está programado o corte de árvores da mata do Convento da Penha, em Vila Velha. Segundo a prefeitura, a autorização municipal ambiental para supressão de árvores que oferecem risco de queda no local. Ainda segundo a prefeitura, a intervenção é necessária para garantir a segurança de moradores vizinhos e frequentadores do espaço. Confira detalhes de como será realizado esse serviço na entrevista concedida pelo Secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, José Vicente de Sá Pimentel. Confira!
 
 
Entrevista - John Gomes - José Vicente - 31-08-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados