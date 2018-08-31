Vila Velha vai fazer supressão de árvores no Convento da Penha

A partir do mês de setembro está programado o corte de árvores da mata do Convento da Penha, em Vila Velha. Segundo a prefeitura, a autorização municipal ambiental para supressão de árvores que oferecem risco de queda no local. Ainda segundo a prefeitura, a intervenção é necessária para garantir a segurança de moradores vizinhos e frequentadores do espaço. Confira detalhes de como será realizado esse serviço na entrevista concedida pelo Secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, José Vicente de Sá Pimentel. Confira!