Vila Velha vai decretar situação de emergência após fortes chuvas

A prefeitura de Vila Velha vai decretar nesta segunda-feira (20) situação de emergência no município em virtude dos estrados provocados pela chuva. Segundo o secretário de Defesa Social da cidade, Oberacy Emmerick Junior, em abrigos há ainda 50 pessoas aguardado a água baixar. Para a prefeitura, somente com obras de macrodrenagem é que os alagamentos na Grande Cobilândia poderão cessar.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Oberacy Emmerich Júnior - 20-05-19

O coordenador de Comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, informa que além de Vila Velha, onde há desabrigados, há sete pessoas desalojadas em Vitória, três em Cariacica e três em Guarapari. Segundo ele, a semana será de estiagem, o que contribuirá para a redução do volume de água e a possibilidade de volta para a casa. Borges destaca ainda que no caso de Vila Velha, há necessidade de um plano emergencial para chuvas.

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