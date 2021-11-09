Vila Velha vai ampliar faixas em vias de acesso à Terceira Ponte para melhorar fluxo

Atenção motoristas! Em meio às obras de ampliação da Terceira Ponte, a prefeitura de Vila Velha planeja ações para melhorar o acesso à região. Entre as medidas anunciadas está a abertura de uma quarta faixa de rolagem no trecho da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal e da Rua Antônio Ataíde. Para isto serão feitas readequações em canteiros, calçadas, meios-fios, assim como redução das vagas de estacionamento disponíveis ao longo das vias. É o que explica o tenente-coronel Geovanio Ribeiro, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, em entrevista à CBN Vitória.