Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vila Velha: vacinação em formato drive-thru na Prainha e Tartarugão
COVID-19

Vila Velha: vacinação em formato drive-thru na Prainha e Tartarugão

Ouça entrevista com a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa

Publicado em 05 de Março de 2021 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2021 às 11:13
Em Vila Velha, a secretaria de Saúde disponibiliza nesta sexta-feira (05), mais 1 mil doses para agendamento de quem tem 80 anos ou mais. A vacinação, em sistema drive-thru, pode ser feita no ginásio do Tartarugão ou Prainha, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cátia Lisboa - 05-03-21.mp3
Sobre a segunda dose, a secretaria informou que para receber o imunizante, o morador deve fazer o agendamento on-line disponível no site da Prefeitura de Vila Velha. Para os acamados ou que possuem mobilidade reduzida, as equipes das Unidades de Saúde retornarão em suas residências. "Caso o idoso perca a data ou o prazo da vacina, deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde de referência, para que as equipes façam a identificação do munícipe no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI)", informa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados