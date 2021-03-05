Vila Velha: vacinação em formato drive-thru na Prainha e Tartarugão

Em Vila Velha, a secretaria de Saúde disponibiliza nesta sexta-feira (05), mais 1 mil doses para agendamento de quem tem 80 anos ou mais. A vacinação, em sistema drive-thru, pode ser feita no ginásio do Tartarugão ou Prainha, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa.

Sobre a segunda dose, a secretaria informou que para receber o imunizante, o morador deve fazer o agendamento on-line disponível no site da Prefeitura de Vila Velha. Para os acamados ou que possuem mobilidade reduzida, as equipes das Unidades de Saúde retornarão em suas residências. "Caso o idoso perca a data ou o prazo da vacina, deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde de referência, para que as equipes façam a identificação do munícipe no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI)", informa.