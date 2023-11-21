Vila Velha terá volta das bikes compartilhadas e integração com Vitória

Bicicletas compartilhadas em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

As bicicletas compartilhadas voltarão às ruas de Vila Velha a partir do dia 3 dezembro. Desta vez o serviço contará com uma integração com a cidade de Vitória, município que já tem um sistema semelhante de bicicletas compartilhadas. O "Bikes" terá 21 estações e uma frota de 210 bicicletas. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto.

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O projeto está sendo realizado em parceria com o Sicoob ES e a Unimed Vitória. A operação do sistema será feita pela empresa Serttel, que também é responsável pelo gerenciamento do Bike Vitória.

Os valores para uso em Vila Velha serão os mesmos já praticados em Vitória: Passe Diário por R$ 8 (24h), Passe Mensal por R$ 18 (30 dias) e Passe Anual por R$ 120 (um ano). Independentemente de onde a bicicleta for retirada, o cliente poderá optar pela devolução em Vitória ou Vila Velha.

Para ter o benefício de retirar o equipamento nas duas cidades, é preciso pagar a Taxa de Integração, somadas aos passes já adquiridos, com valores de R$ 2 para o Passe Diário, R$ 7 para o Passe Mensal e R$ 30 no Passe Anual.

A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.borabikes.com.br, a partir do próximo dia 30.

Basta realizar o cadastro, fazer o login e informar os dados do cartão de crédito para pagamento. Com a localização das estações no mapa, os usuários podem retirar as bicicletas e fazer a devolução em qualquer estação disponível.

Conheça a localização das estações do Bikes:

ESTAÇÃO 01 – ORLA CURVA DA SEREIA

Rua Gastão Roubach, em frente ao Edifício Dalka Bumachar

ESTAÇÃO 02 – PRAIA DA COSTA

Av. Antônio Gil Veloso, em frente à Drogaria Santa Lúcia

ESTAÇÃO 03 – ORLA MARANHÃO

Av. Antônio Gil Veloso, em frente ao Edifício Victoria Di Lucca

ESTAÇÃO 04 – ORLA JAIR DE ANDRADE

Av. Antônio Gil Veloso, em frente à Rua Belo Horizonte

ESTAÇÃO 5 – ORLA BOBS

Av. Estudante José Júlio de Souza, em frente ao Residencial Acrópolis

ESTAÇÃO 06 – ORLA ITAIABAIA

Av. Estudante José Júlio de Souza, em frente ao Edifício Bella Cittá

ESTAÇÃO 07 – PRAÇA DO CICLISTA

Av. Estudante José Júlio de Souza, em frente ao Edifício Ilhabela

ESTAÇÃO 08 – PRAÇA COQUEIRAL DE ITAPARICA

Rua Treze, na Praça de Coqueiral de Itaparica

ESTAÇÃO 09 – PREFEITURA

Av. Santa Leopoldina, em frente a PMVV

ESTAÇÃO 10 – SHOPPING VILA VELHA

Av. Luciano das Neves, na calçada do Shopping Vila Velha

ESTAÇÃO 11 – CICLOVIA DA VIDA

Av. Champagnat, na calçada do empreendimento Quitanda

ESTAÇÃO 12 – EMBRATEL

R. Dylio Penedo, 6, Jockey de Itaparica

ESTAÇÃO 13 – CENTRO PRAINHA

Praça Otávio Araújo, Prainha

ESTAÇÃO 14 – PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha

ESTAÇÃO 15 – UNIMED PERSONAL

Esquina da Rua Henrique Moscoso com Rua Guilherme Faria

ESTAÇÃO 16 – TERMINAL DE VILA VELHA

R. Cabo Aylson Simões, 1242, Divino Espírito Santo

ESTAÇÃO 17 – PRAÇA DOM CAVATTI

R. Santa Catarina, 464-498, Itapuã

ESTAÇÃO 18 – PRAÇA AGENOR MOREIRA

Rua Maj. Nodge Ulisses de Oliveira, Itapuã

ESTAÇÃO 19 – SHOPPING BOULEVARD

Rua Cel. Otto Netto, s/n

ESTAÇÃO 20 – SICOOB SANTA MÔNICA

Av. João Mendes, 715, Santa Mônica

ESTAÇÃO 21 – SICOOB PRAIA DA COSTA

Rua José Pena Medina, 352, Praia da Costa