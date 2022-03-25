Vila Velha terá sistema de agendamento online para marcação de consultas

A prefeitura de Vila Velha lança nesta sexta-feira (25) o sistema de agendamento online de marcação de consultas. Futuramente será possível também utilizar o mesmo serviço para agendar as vacinas de rotina, que fazem parte do calendário nacional de imunização. Segundo a administração municipal, a cidade não possui, até o momento, sistema digital de marcação de consultas. O lançamento ocorrerá durante inauguração de uma nova Unidade de Saúde da Família no bairro Divino Espírito Santo, na subida da Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica o serviço.