Vila Velha terá sistema de agendamento online para marcação de consultas

A prefeitura de Vila Velha lança nesta sexta-feira (25) o sistema de agendamento online de marcação de consultas. Futuramente será possível também utilizar o mesmo serviço para agendar as vacinas de rotina, que fazem parte do calendário nacional de imunização. Segundo a administração municipal, a cidade não possui, até o momento, sistema digital de marcação de consultas. O lançamento ocorrerá durante inauguração de uma nova Unidade de Saúde da Família no bairro Divino Espírito Santo, na subida da Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica o serviço.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Catia Lisboa - 25-03-22
Nova Unidade
A unidade contará com consultórios médicos, de enfermagem e odontologia, farmácia, salas de medicação, preparo, coleta de exames e vacinas. Funcionamento de 7h às 19h. A Unidade irá atender os moradores dos bairros de Itapuã, Divino e Praia da Costa, mediante cadastro online e confirmado na Unidade de Saúde com comprovante de residência e as consultas serão ofertadas por meio do agendamento online.