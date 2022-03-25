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Saúde

Vila Velha terá sistema de agendamento online para marcação de consultas

Futuramente será possível também utilizar o mesmo serviço para agendar as vacinas de rotina

Publicado em 25 de Março de 2022 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2022 às 10:36
Prefeitura de Vila Velha (PMVV)
Prefeitura de Vila Velha (PMVV) Crédito: Vitor Jubini
A prefeitura de Vila Velha lança nesta sexta-feira (25) o sistema de agendamento online de marcação de consultas. Futuramente será possível também utilizar o mesmo serviço para agendar as vacinas de rotina, que fazem parte do calendário nacional de imunização. Segundo a administração municipal, a cidade não possui, até o momento, sistema digital de marcação de consultas. O lançamento ocorrerá durante inauguração de uma nova Unidade de Saúde da Família no bairro Divino Espírito Santo, na subida da Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica o serviço. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Catia Lisboa - 25-03-22
Nova Unidade
A unidade contará com consultórios médicos, de enfermagem e odontologia, farmácia, salas de medicação, preparo, coleta de exames e vacinas.  Funcionamento de 7h às 19h. A Unidade irá atender os moradores dos bairros de Itapuã, Divino e Praia da Costa, mediante cadastro online e confirmado na Unidade de Saúde com comprovante de residência e as consultas serão ofertadas por meio do agendamento online.

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