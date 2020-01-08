Vila Velha terá quiosques de Itaparica fechados a partir de fevereiro

Quiosques da Praia de Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Patrícia Scalzer

Os quiosques localizados na orla de Itaparica, em Vila Velha, serão fechados e demolidos a partir de 03 de fevereiro, conforme decisão da justiça. No quado "Ponto de Vista", José de Ribamar Lima Bezerra, Procurador-geral da prefeitura de Vila Velha, explica que a decisão será cumprida e o município terá a construção de novas unidades até agosto.

Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - José de Ribamar Lima - 08-01-20

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Vila Velha definiu os novos administradores dos quiosques das orlas de Itaparica e Itapoã. Os locais foram definidos por sorteio. Treze quiosqueiros terão a concessão dos espaços por 20 anos, sendo que o prazo pode ser prorrogado. Contudo, os atuais ocupantes dos quiosques não concordam com a demolição e, por vezes, entraram com medidas judiciais que visavam impedi-la.

Já Paulo Roberto Neves, presidente da Associação dos Proprietários de Quiosques da Praia de Itaparica, fala que, apesar de se tratar de uma decisão judicial, existe a tendência de que os turistas e frequentadores das praias fiquem sem opção, justamente, neste período de maior movimentação como no Carnaval, que ocorrerá na última semana de fevereiro. Confira:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Paulo Roberto Neves - 08-01-20

Histórico:

A Justiça Federal determinou a demolição de todos os quiosques das praias de Itapuã e Itaparica, sem construção de nenhuma nova unidade. A atual gestão propôs, na fase de execução da sentença, a requalificação, sendo possível em função dos aspectos da sentença judicial a substituição dos 46 quiosques hoje existentes por 20 novos, padronizados e com estruturas adequadas para receber cidadãos e turistas, o que foi acatado pelo Poder Judiciário.

A prefeitura anunciou a concessão de 20 quiosques, porém apenas 17 interessados participaram do processo licitatório e 13 deles foram habilitados. Os critérios para escolha foram o tempo de experiência em quiosque, restaurante ou similares e tempo de atuação na orla de Itaparica. Para os demais espaços que restaram, a prefeitura lançará uma nova licitação após a conclusão da atual.

Pelo projeto proposto e aprovado judicialmente e por órgãos como o IEMA e a SPU, cada uma das unidades contará com ampla estrutura. Terá cerca de 130m², com cozinha equipada, área de atendimento, espaço para disposição de mesas, depósito, vestiário e banheiros, inclusive para deficientes físicos.

A Prefeitura, então, promoveu uma série de audiências públicas para ouvir tanto os atuais quiosqueiros e a associação quanto à população sobre o tema, inclusive por meio da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa.

A obra dos quiosques será efetuada por meio de investidores da iniciativa privada selecionados em concorrência pública. O aporte no valor do projeto é de R$ 562.551,80, o que deve ser comprovado a partir da assinatura do contrato de concessão. Pelo cronograma, a previsão de término será em agosto de 2020.