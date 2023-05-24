Vila Velha terá obras de macrodrenagem em 5 bairros

No aniversário de 488 anos do município de Vila Velha, celebrado na terça-feira (23), foram anunciados investimentos de R$ 350 milhões em obras para a cidade. O valor será distribuído em serviços de macrodrenagem, reforma e construção de escolas, implementação de Lei de Incentivo à Cultura, Casa da Mulher, entre outras ações. Do total, R$ 66 milhões são investimentos do governo do Estado nos setores da educação, esporte e lazer e meio ambiente. Os outros R$ 285 milhões são da prefeitura e serão aplicados não só em obras, mas também em cursos de profissionalização e implantação da Lei Paulo Gustavo, na área cultural. A prefeitura já expediu ordem de serviço para nove obras nesta terça. Cinco já formalizadas vão acontecer no Canal do Congo, com obras de conclusão de macrodrenagem, drenagem e pavimentação nos bairros Barramares, São Conrado, Ulisses Guimarães, Jabaeté e Barra do Jucu. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!