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Vila Velha terá obras de macrodrenagem em 5 bairros

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 17:56

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

24 mai 2023 às 17:56
Imagem aérea da orla de Vila Velha
Imagem aérea da orla de Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
No aniversário de 488 anos do município de Vila Velha, celebrado na terça-feira (23), foram anunciados investimentos de R$ 350 milhões em obras para a cidade. O valor será distribuído em serviços de macrodrenagem, reforma e construção de escolas, implementação de Lei de Incentivo à Cultura, Casa da Mulher, entre outras ações. Do total, R$ 66 milhões são investimentos do governo do Estado nos setores da educação, esporte e lazer e meio ambiente. Os outros R$ 285 milhões são da prefeitura e serão aplicados não só em obras, mas também em cursos de profissionalização e implantação da Lei Paulo Gustavo, na área cultural.  A prefeitura já expediu ordem de serviço para nove obras nesta terça. Cinco já formalizadas vão acontecer no Canal do Congo, com obras de conclusão de macrodrenagem, drenagem e pavimentação nos bairros Barramares, São Conrado, Ulisses Guimarães, Jabaeté e Barra do Jucu. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Arnaldinho Borgo - 24-05-23

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