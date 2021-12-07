Vila Velha terá maior árvore de Natal do ES com 27 metros de altura

Vila Velha promete a maior vila natalina do Estado, montada no Parque da Prainha Crédito: PMVV/Divulgação

Vila Velha promete vivenciar sua maior comemoração de Natal. O município preparou uma programação que vai desde uma vila natalina, passando por decoração especial nas principais ruas e avenidas, até uma caravana de Natal, já a partir desta semana. A Vila Natalina será montada no Parque da Prainha, onde também estará instalada a Casa do Papai Noel. O local vai receber decoração especial, agenda de apresentações culturais e uma feira gastronômica e a inauguração acontece nesta quinta-feira (09), às 18 horas, como explica prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo. Acompanhe!

A Vila vai contar com uma árvore de 27 metros de altura que promete ser a mais alta já montada no Espírito Santo. O horário de funcionamento da Vila será de segunda a sexta, das 18 às 23h, e sábado e domingo, das 12 às 23h. Durante todos os dias, a Vila vai contar com posto de vacinação, posto de testagem em massa e posto médico para atender a população. Toda a programação foi pensada para acolher os moradores da cidade e turistas de forma segura.

Sobre a programação de réveillon, Arnaldinho Borgo disse que a queima de fogos está mantida em Vila Velha, sem a realização de shows musicais, Segundo ele, a comemoração só será cancelada se houver nas próximas semanas aumento de casos de covid-19 no município.