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Vila Velha terá limite de velocidade de 30km/h

Segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, o conceito do projeto estabelece a redução da velocidade a 30 km por hora, com o compartilhamento da via com pedestres e ciclistas

Publicado em 20 de Setembro de 2017 às 19:49

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 set 2017 às 19:49
Mudanças no trânsito de Vila Velha. A Prefeitura da cidade começa a implantar o projeto Zona 30 na região do Parque da Prainha. Segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, o conceito do projeto estabelece a redução da velocidade a 30 km por hora, com o compartilhamento da via com pedestres e ciclistas.
Em meio a essa mudança serão instalados seis lombo-faixas e 19 placas de velocidade indicativas de reduzida e de compartilhamento das vias com outros modais pela região. Nesta edição do CBN Cotidiano o representante da cidade detalha o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Oberacy Emerich - 20-09-17

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