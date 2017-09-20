Vila Velha terá limite de velocidade de 30km/h

Mudanças no trânsito de Vila Velha. A Prefeitura da cidade começa a implantar o projeto Zona 30 na região do Parque da Prainha. Segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, o conceito do projeto estabelece a redução da velocidade a 30 km por hora, com o compartilhamento da via com pedestres e ciclistas.