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Vila Velha terá desfile Cívico-Militar na orla de Itaparica; conheça detalhes!

Quem explica é o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2026 às 11:54
Desfile cívico em comemoração aos 490 anos de Vila Velha
Desfile cívico  Crédito: Ricardo Medeiros
A cidade de Vila Velha completa 491 anos no próximo dia 23 de maio e as festividades contarão com o tradicional Desfile Cívico-Militar, corrida do Fogo Simbólico, entre outras atrações. Segundo informações da administração municipal, este ano haverá uma mudança do local do Desfile Cívico-Militar, saindo do Centro da cidade para a Orla de Itaparica. O desfile acontecerá na Avenida José Júlio de Souza, entre as ruas Humberto Pereira e José Felix Cheim, no dia 23 (sábado) pela manhã.
O desfile contará com a participação de corporações militares, forças de segurança, escolas e instituições do município. No dia 22 de maio, haverá a condução da tocha do fogo simbólico de Vitória até Vila Velha por atletas das instituições que integram a Força de Segurança Pública. O ato simboliza a transferência da capital capixaba para Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - desfile – 12-05-26.mp3
Serviço
Desfile Cívico-Militar: aniversário de 491 anos de Vila Velha
Data: Sábado (23)
Local: Orla de Itaparica (Praça do Ciclista)
6h30: Deslocamento da pira do fogo simbólico da Prainha
7h: Solenidade de abertura
8h: Início do Desfile
11h: Encerramento

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