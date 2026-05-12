Vila Velha terá desfile Cívico-Militar na orla de Itaparica; conheça detalhes!

Desfile cívico Crédito: Ricardo Medeiros

A cidade de Vila Velha completa 491 anos no próximo dia 23 de maio e as festividades contarão com o tradicional Desfile Cívico-Militar, corrida do Fogo Simbólico, entre outras atrações. Segundo informações da administração municipal, este ano haverá uma mudança do local do Desfile Cívico-Militar, saindo do Centro da cidade para a Orla de Itaparica. O desfile acontecerá na Avenida José Júlio de Souza, entre as ruas Humberto Pereira e José Felix Cheim, no dia 23 (sábado) pela manhã.

O desfile contará com a participação de corporações militares, forças de segurança, escolas e instituições do município. No dia 22 de maio, haverá a condução da tocha do fogo simbólico de Vitória até Vila Velha por atletas das instituições que integram a Força de Segurança Pública. O ato simboliza a transferência da capital capixaba para Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - desfile – 12-05-26.mp3

Serviço

Desfile Cívico-Militar: aniversário de 491 anos de Vila Velha

Data: Sábado (23)

Local: Orla de Itaparica (Praça do Ciclista)

6h30: Deslocamento da pira do fogo simbólico da Prainha

7h: Solenidade de abertura

8h: Início do Desfile