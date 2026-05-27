Vila Velha terá corredor exclusivo de ônibus da 3ª Ponte à Carlos Lindenberg

Vila Velha vai ter um corredor exclusivo para ônibus ligando a Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg. A faixa terá 7,5 quilômetros de extensão, indo do Terminal de Vila Velha até a região da Glória, com ciclovia, calçadas acessíveis, estações de embarque e intervenções viárias. O projeto foi contemplado pelo Novo PAC, do governo federal, com investimento de R$ 143 milhões.

De acordo com informações da prefeitura, "o projeto prevê a implantação de aproximadamente 7,5 quilômetros de corredor exclusivo para o transporte coletivo, além de ciclovia, estações de embarque, melhorias viárias e adequações de acessibilidade ao longo do trajeto. Após a conclusão do projeto executivo, a próxima etapa será a finalização dos processos técnicos necessários para licitação e execução das obras". Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!