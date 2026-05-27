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Cidades

Vila Velha terá corredor exclusivo de ônibus da 3ª Ponte à Carlos Lindenberg

Ouça entrevista com a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2026 às 10:59
Projeção de corredor exclusivo de ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Projeção de corredor exclusivo de ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Vila Velha vai ter um corredor exclusivo para ônibus ligando a Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg. A faixa terá 7,5 quilômetros de extensão, indo do Terminal de Vila Velha até a região da Glória, com ciclovia, calçadas acessíveis, estações de embarque e intervenções viárias. O projeto foi contemplado pelo Novo PAC, do governo federal, com investimento de R$ 143 milhões.
De acordo com informações da prefeitura, "o projeto prevê a implantação de aproximadamente 7,5 quilômetros de corredor exclusivo para o transporte coletivo, além de ciclovia, estações de embarque, melhorias viárias e adequações de acessibilidade ao longo do trajeto. Após a conclusão do projeto executivo, a próxima etapa será a finalização dos processos técnicos necessários para licitação e execução das obras". Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante - 27-05-26.mp3

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