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Violência contra às mulheres

Vila Velha terá botão do pânico

Ouça a entrevista da secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Pereira Simões Lima

Publicado em 28 de Setembro de 2017 às 15:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 set 2017 às 15:17
Mulheres vítimas de violência também terão acesso ao botão do pânico em Vila Velha. O equipamento, até então, só é oferecido às residentes em Vitória, após uma parceria com o Tribunal de Justiça (TJ-ES). Em entrevista à Rádio CBN, a secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Pereira Simões Lima, explica que além do botão do pânico, a cidade também está reestruturando o Centro Municipal de Atendimento a Mulher Vítima de Violência.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Cláudia Pereira Simões Lima - 28-09-17

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