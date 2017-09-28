Vila Velha terá botão do pânico

Mulheres vítimas de violência também terão acesso ao botão do pânico em Vila Velha. O equipamento, até então, só é oferecido às residentes em Vitória, após uma parceria com o Tribunal de Justiça (TJ-ES). Em entrevista à Rádio CBN, a secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Pereira Simões Lima, explica que além do botão do pânico, a cidade também está reestruturando o Centro Municipal de Atendimento a Mulher Vítima de Violência.