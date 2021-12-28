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Retrospectiva e Perspectiva

Vila Velha terá 15 minutos de queima de fogos no réveillon

Ouça detalhes da entrevista com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 dez 2021 às 11:42
Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, em entrevista à CBN Vitória
Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
À CBN Vitória, nesta terça (28), o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, confirmou que a cidade terá queima de fogos, de baixo ruido, em 10 balsas instaladas na orla. No entanto, as apresentações musicais e a instalação de tendas seguem proibidas. A queima de fogos vai durar 15 minutos. Ainda segundo o prefeito, equipes da Guarda Municipal e Vigilância Sanitária vão atuar na fiscalização de eventos irregulares. Ouça ainda uma retrospetiva deste ano de 2021 e os desafios da cidade para o próximo ano. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 28-12-21.mp3

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