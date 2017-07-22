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Vila Velha tem pelo menos uma morte por mês no trânsito

Informação é do secretário municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich. Cidade registrou 2.660 acidentes com 240 pessoas feridas e oito mortes

Publicado em 22 de Julho de 2017 às 13:50

Publicado em 

22 jul 2017 às 13:50
Pelo menos uma morte é registrada por mês no trânsito de Vila Velha. A informação é com base em dados estatísticos levantados pela Secretaria Municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito. Ao todo, a fiscalização da pasta registra 2.660 acidentes com 240 vítimas feridas e outras oito mortas. O levantamento é desde 1º de janeiro deste ano até a última sexta-feira (21). Em todo o ano de 2016, pelo menos 1.700 acidentes foram registrados na cidade, de acordo com o secretário Oberacy Emmerich.
A quantidade de acidentes no município está diretamente ligada às infrações de trânsito, de acordo com o secretário – em ao menos 90% dos casos, segundo o gestor da pasta. Entre algumas das principais, está o avanço de sinal vermelho. Para inibir essa e outras condutas, que colocam vidas em risco, de acordo com Emmerich, a prefeitura vai iniciar o treinamento de agentes da Guarda Municipal para que a fiscalização de trânsito passe a atuar também por meio da central de videomonitoramento da cidade.
Ainda não há prazo de quando essa fiscalização passar a funcionar. Em entrevista à Rádio CBN, Emmerich explica que, além do treinamento, existem algumas outras condições para que multas sejam aplicadas com o uso da tecnologia de vigilância. Os locais monitorados, por exemplo, terão de estar devidamente sinalizados com avisos aos motoristas de que o trecho, ou o cruzamento, é vigiado por um dos equipamentos que podem ser utilizados na fiscalização – amparada por resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Entrevista Secretário Oberacy com Paulo Rogério -22-07-17

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