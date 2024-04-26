Vila Velha: saiba como vão funcionar os patinetes elétricos compartilhados via aplicativo

A cidade de Vila Velha passa a contar com uma nova opção de mobilidade a partir desta sexta-feira (26). A prefeitura anunciou que a empresa Jet Brasil vai oferecer mais de 320 patinetes elétricos compartilhados via aplicativo. Os modelos são os mesmos que operam nas cidades de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). Segundo a administração municipal, os patinetes ficarão distribuídos em 142 pontos de estacionamentos virtuais, que podem ser acompanhados no aplicativo da empresa JET, responsável pela oferta do serviço em Vila Velha. No app os pontos de retirada e estacionamento serão identificados pela letra “P”. Os patinetes vão poder circular dentro de uma área delimitada pela empresa entre o Boulevard Shopping, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, até o Farol Santa Luzia e chegando ao Parque da Prainha. "Todos os trechos foram vistoriados e passaram por mapeamento da equipe de engenharia da empresa", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!