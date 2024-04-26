Vila Velha: saiba como vão funcionar os patinetes elétricos compartilhados via aplicativo

A cidade de Vila Velha passa a contar com uma nova opção de mobilidade a partir desta sexta-feira (26). A prefeitura anunciou que a empresa Jet Brasil vai oferecer mais de 320 patinetes elétricos compartilhados via aplicativo. Os modelos são os mesmos que operam nas cidades de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). Segundo a administração municipal, os patinetes ficarão distribuídos em 142 pontos de estacionamentos virtuais, que podem ser acompanhados no aplicativo da empresa JET, responsável pela oferta do serviço em Vila Velha. No app os pontos de retirada e estacionamento serão identificados pela letra “P”. Os patinetes vão poder circular dentro de uma área delimitada pela empresa entre o Boulevard Shopping, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, até o Farol Santa Luzia e chegando ao Parque da Prainha. "Todos os trechos foram vistoriados e passaram por mapeamento da equipe de engenharia da empresa", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Administração anterior:
O ex-prefeito de Vila Velha, Max Filho, encaminhou à CBN Vitória uma nota sobre o fim do serviço de patinetes durante a gestão dele na cidade.
"Em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira, dia 26 de abril, o atual prefeito de Vila Velha, promoveu desinformação quando afirmou que a cidade de Vila Velha não possuía o serviço de patinetes elétricas durante a gestão passada. A gestão passada implantou, de forma inédita na cidade, o serviço de bicicleta compartilhada ainda no primeiro ano da gestão; de igual forma o serviço de patinete elétrica funcionou na cidade até o ano de 2020, quando encerrou a atividade, não só em Vila Velha, mas no Brasil inteiro, em virtude da pandemia e por razões empresariais da operadora GROW. Nesse tempo foram encerradas simultaneamente as operações nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Campinas (SP), Vitória (ES) e Vila Velha (ES)".
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Arnaldinho Borgo - 26-04-24.mp3