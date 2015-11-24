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ENTREVISTA

Vila Velha recebe projeto piloto em reaproveitamento de água inédito no Brasil

Eleita tecnologia do ano, o processo criado na Europa consegue tratar e reaproveitar a água por meio de bactérias e membranas

Publicado em 24 de Novembro de 2015 às 20:32

Publicado em 

24 nov 2015 às 20:32
Diante da crise hídrica, uma tecnologia de reaproveitamento de água desenvolvida na Europa poderia evitar o desperdício e nos fazer utilizar o líquido com racionalidade. Com essa novidade, a água é reutilizada nas residências e as impurezas são reaproveitadas como insumos agrícolas. Na Grande Vitória, isso será testado em um condomínio em Vila Velha como projeto piloto no Brasil.
Ricardo Simão explica, em entrevista ao programa CBN Cotidiano, que a água é tratada por meio de filtragem com alguns elementos de bactérias e pode ser reutilizada em jardins, banheiros e piscinas. Os resíduos sólidos retidos na membrana são tratados e usados como adubo orgânico.
Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Ricardo Simão - 24-11-15

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