Vila Velha recebe projeto piloto em reaproveitamento de água inédito no Brasil

Diante da crise hídrica, uma tecnologia de reaproveitamento de água desenvolvida na Europa poderia evitar o desperdício e nos fazer utilizar o líquido com racionalidade. Com essa novidade, a água é reutilizada nas residências e as impurezas são reaproveitadas como insumos agrícolas. Na Grande Vitória, isso será testado em um condomínio em Vila Velha como projeto piloto no Brasil.