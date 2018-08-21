Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vila Velha quer reduzir de 46 para 33 quiosques na orla de Itaparica
ORLA DE ITAPARICA

Vila Velha quer reduzir de 46 para 33 quiosques na orla de Itaparica

Mas decisão judicial é para que todos sejam removidos

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 ago 2018 às 11:39
Na tentativa de evitar a derrubada dos quiosques na praia de Itaparica, em Vila Velha, a prefeitura apresentou nesta segunda-feira (20), ao Ministério Público Federal, o projeto básico desenvolvido para a reorganização da região. Agora, o MPF-ES deverá avaliar a proposta até setembro próximo, data de uma audiência marcada pelo Judiciário. 
O secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino Mauro, em entrevista à CBN, explicou que o conteúdo apresentado propõe a redução de 46 para 33 quiosques. Um projeto mais simples e que possa ser executado em etapas, no período da atual administração, explica.  
 
Na audiência, marcada para o dia 20 de setembro, também será definida a multa caso a sentença não seja cumprida pelos agentes públicos responsáveis. Depois da decisão que determinou a demolição, a administração municipal fez um pedido de reconsideração à Justiça Federal.
Em nota o Ministério Público Federal informou que se reuniu com representantes da Prefeitura de Vila Velha, nesta segunda-feira (20), e recebeu a proposta do município de reurbanização da orla. A proposta será analisada e a manifestação será feita até a data da audiência sobre o caso marcada pela Justiça Federal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Saturnino Mauro - 21-08-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados