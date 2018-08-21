Vila Velha quer reduzir de 46 para 33 quiosques na orla de Itaparica

Na tentativa de evitar a derrubada dos quiosques na praia de Itaparica, em Vila Velha, a prefeitura apresentou nesta segunda-feira (20), ao Ministério Público Federal, o projeto básico desenvolvido para a reorganização da região. Agora, o MPF-ES deverá avaliar a proposta até setembro próximo, data de uma audiência marcada pelo Judiciário.

O secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino Mauro, em entrevista à CBN, explicou que o conteúdo apresentado propõe a redução de 46 para 33 quiosques. Um projeto mais simples e que possa ser executado em etapas, no período da atual administração, explica.

Na audiência, marcada para o dia 20 de setembro, também será definida a multa caso a sentença não seja cumprida pelos agentes públicos responsáveis. Depois da decisão que determinou a demolição, a administração municipal fez um pedido de reconsideração à Justiça Federal.

Em nota o Ministério Público Federal informou que se reuniu com representantes da Prefeitura de Vila Velha, nesta segunda-feira (20), e recebeu a proposta do município de reurbanização da orla. A proposta será analisada e a manifestação será feita até a data da audiência sobre o caso marcada pela Justiça Federal.