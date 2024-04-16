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Consumidor

Vila Velha: Procon apura queixas de descontos não autorizados em benefícios de aposentados

Ouça entrevista com o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2024 às 11:37
Código de Defesa do Consumidor
Código de Defesa do Consumidor Crédito: Divulgação: Site Procon/CanvaPro/Montagem: Caroline Freitas
Nos últimos dias, o Procon da cidade de Vila Velha passou a relatar o recebimento de reclamações de aposentados que tiveram descontos indevidos de contribuição associativa, mas que não autorizaram a respectiva adesão, permitindo tais descontos. Trata-se de contribuição mensal em favor de associações, que é descontada diretamente do benefício do INSS de aposentados e pensionistas. Segundo o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves. geralmente, essas entidades alegam que os descontos foram devidamente autorizados e apresentam – por ocasião das respostas encaminhadas ao Procon –, documentos assinados pelos aposentados, supostamente concedendo autorização e adesão cadastrada no INSS. Segundo ele, somente no ano de 2023 foram registradas 112 reclamações no Procon de Vila Velha, sobre este problema. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - George Alves - 16-04-24

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