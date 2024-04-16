Vila Velha: Procon apura queixas de descontos não autorizados em benefícios de aposentados

Nos últimos dias, o Procon da cidade de Vila Velha passou a relatar o recebimento de reclamações de aposentados que tiveram descontos indevidos de contribuição associativa, mas que não autorizaram a respectiva adesão, permitindo tais descontos. Trata-se de contribuição mensal em favor de associações, que é descontada diretamente do benefício do INSS de aposentados e pensionistas. Segundo o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves. geralmente, essas entidades alegam que os descontos foram devidamente autorizados e apresentam – por ocasião das respostas encaminhadas ao Procon –, documentos assinados pelos aposentados, supostamente concedendo autorização e adesão cadastrada no INSS. Segundo ele, somente no ano de 2023 foram registradas 112 reclamações no Procon de Vila Velha, sobre este problema. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!