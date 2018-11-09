Vila Velha poderá decretar nesta sexta-feira situação de emergência

A situação da chuva em Vila Velha é muito preocupante. O município não descarta decretar Situação de Emergência por conta dos estragos. Grande Terra Vermelha e Grande Cobilândia são regiões onde as ruas estão alagadas e moradores sem condições de sair de casa. A prefeitura do município está definido escolas que vão servir de abrigo para famílias desalojadas e desabrigadas, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior