Vila Velha poderá decretar nesta sexta-feira situação de emergência

A situação da chuva em Vila Velha é muito preocupante. O município não descarta decretar Situação de Emergência por conta dos estragos. Grande Terra Vermelha e Grande Cobilândia são regiões onde as ruas estão alagadas e moradores sem condições de sair de casa. A prefeitura do município está definido escolas que vão servir de abrigo para famílias desalojadas e desabrigadas, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Oberacy Emmerich Júnior - 09-11-18
Em Vitória, famílias em situação de risco serão levadas para abrigos, um emergencial, localizado em Andorinhas e outro em São Cristovão, conforme explicou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantorno.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonathan Jantorno - 09-11-18
Há pontos de alagamento e deslizamento de terra com interdição parcial de pista na BR 101, em Aracruz e Serra e na BR 262, em Jardim América, conforme explica o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Willys Lyra - 09-11-18