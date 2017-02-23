Vila Velha orienta blocos a adiar a saída devido a greve da PM

Em Vila Velha, a orientação da administração municipal é para que os blocos adiem a saída para após a retomada total da Polícia Militar às ruas. Segundo o subsecretário de Cultura do município, Eliomar Mazoco, quem for para a rua "vai por sua conta e risco". Na Barra do Jucu, o Bloco Surpresa, que costumar reunir em dias de Carnaval cerca de 15 mil foliões, vai transferir seu tradicional giro pelas ruas do bairro para dentro de um restaurante da região.