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CARNAVAL 2017

Vila Velha orienta blocos a adiar a saída devido a greve da PM

Segundo o subsecretário de Cultura do município, Eliomar Mazoco, quem for para a rua "vai por sua conta e risco"

Publicado em 23 de Fevereiro de 2017 às 12:20

Publicado em 

23 fev 2017 às 12:20
Em Vila Velha, a orientação da administração municipal é para que os blocos adiem a saída para após a retomada total da Polícia Militar às ruas. Segundo o subsecretário de Cultura do município, Eliomar Mazoco, quem for para a rua "vai por sua conta e risco". Na Barra do Jucu, o Bloco Surpresa, que costumar reunir em dias de Carnaval cerca de 15 mil foliões, vai transferir seu tradicional giro pelas ruas do bairro para dentro de um restaurante da região.
Entrevista - Fermanda Queiroz - Eliomar Mazoco - 23-02-17

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