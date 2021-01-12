Vila Velha: novas câmaras frias para conservação de vacinas

Vila Velha é a cidade do Espírito Santo com maior número de registros do novo coronavírus. Na última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desta segunda-feira (11), a cidade possui 35.591 casos da doença, 735 óbitos e 34.096 curados. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (12), a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, detalha as medidas que estão sendo empregadas como prioridade no combate à pandemia na cidade e as estratégias visando ao início da vacinação, quando ela for iniciada no Estado. A Praia da Costa, com 3.895 casos, é o bairro com mais casos confirmados. Entre as novidades anunciadas recentemente, a prefeitura informou que novas câmaras frias para conservação de vacinas, que estavam paradas desde 2019, foram instaladas e ligadas no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Confira!

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- Três novas câmaras frias para conservação de vacinas, que estavam paradas desde 2019, foram instaladas e ligadas no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Os novos equipamentos têm capacidade de 1.500 litros, possuem alarme de temperatura (em casos de queda de energia), software de gerenciamento, sistema de segurança, homogeneização de temperatura, gabinete interno e externo, entre outros. Para a secretária de saúde, Cátia Lisboa, as câmaras frias irão proporcionar a temperatura exata e uniforme no armazenamento dos imunobiológicos, o que assegura a qualidade das vacinas. “Eles possuem vários sensores, que estão integrados a uma tecnologia “via rede”. Por meio deles, é possível programar um número de telefone, que irá receber uma mensagem de texto caso haja variação de temperatura ou falta de energia”, disse.