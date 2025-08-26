Vila Velha: mais de 1500 moradores, em 22 bairros, moram em áreas de risco

Levantamento encomendado pela prefeitura de Vila Velha, por meio da contratação de uma empresa especializada em prevenção de riscos, aponta que, atualmente, a cidade tem 1533 moradores que moram em áreas considerados de risco geológico na cidade. Nesse universo, 64 moradores possuem algum tipo de deficiência, por exemplo. A cidade identificou 100 áreas vulneráveis para riscos em 22 bairros. O Coronel Marcelo D’Isep, secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil, explica que a administração municipal vem trabalhando no monitoramento dessas regiões e orientando a população sobre o que fazer em caso de alguma ocorrência. Ouça a conversa completa!

