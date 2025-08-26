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Levantamento

Vila Velha: mais de 1500 moradores, em 22 bairros, moram em áreas de risco

Locais são suscetíveis a rolamentos de rochas, deslizamentos de terra e quedas de encostas, por exemplo

Publicado em 26 de Agosto de 2025 às 11:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 ago 2025 às 11:04
Local onde vai ocorrer o exercício simulado no bairro Jaburuna neste sábado (16)
Local onde vai ocorrer o exercício simulado no bairro Jaburuna neste sábado (16) Crédito: Divulgação | Sesp
Levantamento encomendado pela prefeitura de Vila Velha, por meio da contratação de uma empresa especializada em prevenção de riscos, aponta que, atualmente, a cidade tem 1533 moradores que moram em áreas considerados de risco geológico na cidade. Nesse universo, 64 moradores possuem algum tipo de deficiência, por exemplo. A cidade identificou 100 áreas vulneráveis para riscos em 22 bairros. O Coronel Marcelo D’Isep, secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil, explica que a administração municipal vem trabalhando no monitoramento dessas regiões e orientando a população sobre o que fazer em caso de alguma ocorrência. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Marcelo D'Isep -26-08-25.mp3

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